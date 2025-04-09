Порядка 30 лесных пожаров действуют на территории Забайкалья

В Забайкальском крае действуют 26 лестных пожаров. Общая площадь превышает 26 тыс. га. Всего ведут борьбу с огнем более 900 человек. Используется 170 единиц техники.

Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевое минприроды, за сутки удалось ликвидировать три пожара общей площадью более 1,3 тыс. га в Тунгокоченском и Сретенском округах. Локализовано 11 пожаров, в том числе в Читинском, Чернышевском, Тунгокоченском и Шелопугинском округе. Их общая площадь составляет 6,3 тыс. га.

С начала пожароопасного периода в крае зарегистрировано 118 пожаров, площадь которых составила порядка 45 тыс. га. Это меньше, чем в том же периоде 2024 года. Однако площадь пожаров стала гораздо больше: в 2024 году произошло 138 пожаров на 5,5 тыс. га.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля заявил, что в регионе ввели режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.