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Третий найденный за неделю боеприпас обезвредили в ЕАО

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В ЕАО взрывотехникам удалось обезвредить боевую часть от 122-миллиметрового реактивного снаряда. Его нашли у поселка Бира в Облученском районе.

Как рассказали ИА EAOMedia в пресс-службе управления Росгвардии по региону, подозрительный предмет обнаружил водитель экскаватора, который проводил работы на отвалах местного карьера. На место оперативно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Мизрэх».

Во время осмотра специалисты установили, что состояние боеприпаса неудовлетворительное и транспортировке он не подлежит. В связи с этим было принято решение уничтожить его при помощи накладного заряда.
Операция прошла без происшествий. Угрозу безопасности ликвидировали.

Специалисты не исключают, что снаряд остался после пожара 1997 года на артиллерийском складе боеприпасов у населенного пункта.

Агентство отмечает, что это уже третий боевой снаряд, который нашли в окрестностях поселка Бира за последнюю неделю.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожили на полигоне в Липецком округе. Взрывоопасный предмет нашли накануне в поле рядом с селом Знаменское Измалковского округа, в 2 км от домов.

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