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В России произошло 192 ДТП за минувшие сутки

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Фото: Global Look Press/Razmik Zackaryan
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За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 192 ДТП, в которых погибли 14 и получил ранения 241 человек. Среди погибших 12 были водителями и пассажирами. Об этом 9 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 64 ДТП с участием пешеходов погибли два человека, еще 63 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших — 15 детей-пешеходов, семь из них травмированы на пешеходных переходах. Из общего количества происшествий с пешеходами 22 произошли на пешеходных переходах и 42 вне зоны их действия.

С участием автобусов зафиксировано 10 ДТП, в которых погибших нет, но 11 участникам дорожного движения потребовалась медицинская помощь. В их числе — один несовершеннолетний. Причиной семи происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные их водителями. В трех случаях причиной аварийной ситуации стали другие участники дорожного движения.

С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 27 ДТП, в которых получили ранения 29 юных участников дорожного движения, в том числе 10 пассажиров и три велосипедиста. Погиб один ребенок-пассажир.

Так, в Ростовской области в ночное время на региональной автодороге 40-летний водитель легковой автомашины из Волгограда уснул за рулем и съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП погиб 10-летний сын автомобилиста, находившийся на заднем сиденье без использования ремня безопасности. Жена водителя и второй сын (2011 года рождения) госпитализированы с травмами. Получивший ранение подросток в момент ДТП также находился на заднем сиденье, но, в отличие от погибшего брата, был пристегнут ремнем безопасности.

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Госавтоинспекция призвала водителей перевозить детей в строгом соответствии с действующими правилами безопасности. Жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения автомобилиста на дороге.

«Если вам предстоит длительная поездка, то, отправляясь в дорогу, садитесь за руль только хорошо отдохнувшими и без малейших признаков недомогания. В случае, если водитель в пути почувствует, что его клонит в сон, следует как можно скорее остановиться на ближайшей оборудованной стоянке для автотранспорта, возле стационарного поста Госавтоинспекции или в населенном пункте, чтобы несколько часов отдохнуть в автомобиле или в гостинице перед возобновлением поездки. Не рискуйте понапрасну и собственной жизнью, и жизнями своих пассажиров», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В ведомстве призвали не превышать разрешенный скоростной режим, отказаться от рискованной манеры управления, обгонов, выездов на встречную полосу и других опасных маневров.

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Ранее в этот день сообщалось, что за первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибли 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранены 30,6 тыс. (+1,4%).

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