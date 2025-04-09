Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранного бизнеса в Россию

Министерство финансов России разработало проект условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом 9 апреля сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим проект», — приводит слова Чебескова «РИА Новости».

Также он добавил, что правкомиссия не меняет условий по выходу иностранного бизнеса из РФ.

Ранее, 28 марта, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании буквально выстраиваются в очередь ради возвращения в Россию, чтобы возобновить торговую деятельность на ее территории. Он уточнял, что в случае полноценного возвращения перед иностранными компаниями откроются новые перспективы для наращивания капитала.