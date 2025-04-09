Песков назвал недопустимым задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 апреля прокомментировал задержание во Франции сотрудницы российского МИДа, указав, что произошедшее недопустимо и противоречит международным обязательствам Парижа.

«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции», — заявил Песков на брифинге.

По его словам, представители консульской службы России не были на протяжении длительного времени допущены к задержанной.

«Подобные действия Франции мы осуждаем, и считаем их по отношению <...> к нашим дипломатам непозволительными <...>. Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в этот день в МИД РФ был вызван французский посол в Москве в связи с задержанием погранслужбой Франции сотрудницы российского министерства. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что у сотрудницы МИДа были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник консульства РФ практически семь часов ожидал допуска к коллеге.