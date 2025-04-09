Адвокат генерала Попова заявил о подаче просьбы вернуть подзащитного на СВО
Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова вернут в зону специальной военной операции (СВО). Об этом 9 апреля заявил «Известиям» его адвокат Сергей Буйновский.
«Нами заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения. Такое же ходатайство направлено от имени Министерства обороны», — сказал он.
Генерала арестовали 17 мая 2024 года на два месяца, ему предъявили обвинения в мошенничестве. Позже Следственный комитет России добавил Попову служебный подлог в окончательную редакцию обвинения. Суд отправил 28 февраля текущего года фигуранта в СИЗО.
Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.