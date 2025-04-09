Более 40 регионов получили от правительства РФ средства на повышение рождаемости
Правительство РФ выделило более чем 40 регионам средства для реализации программ по поддержке рождаемости. Об этом 9 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Минтруда.
«Всё это необходимо для достижения национальной цели, которая поставлена президентом, а это сохранение населения, повышение благополучия наших людей», — сказал председатель правительства.
Он отметил, что правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. В рамках этой программы планируется создать условия для повышения числа семей с детьми в стране, а также роста молодого поколения россиян.
Ранее, 4 марта, глава Новгородской области Александр Дронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что со следующего года родители в регионе при рождении первенца будут получать дополнительно по 350 тыс. рублей из регионального бюджета. В сумме с федеральными выплатами новгородские семьи, где родился первый ребенок, будут получать около 1 млн рублей.