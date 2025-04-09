«Известия» приняли участие в проекте «Дзена» к 80-летию Великой Победы

Мультимедийный информационный центр «Известия» присоединился к историко-просветительскому проекту, запущенному «Дзеном» в «Новостях» к 80-летию Великой Победы.

В Дзене стартовал историко-просветительский проект «80 лет назад», приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На главной dzen.ru в «Новостях» в течение месяца каждый день будут публиковаться подлинные архивные материалы о событиях, происходивших ровно 80 лет назад — день в день.

Всего в проекте приняли участие 17 федеральных и региональных СМИ. Среди них — «Известия», ТАСС, «Комсомольская правда», «Московские новости», «Вечерняя Москва», газета «Правда», «ИноСМИ» и другие. Медиа оцифровали и опубликовали свои архивные газеты военного времени, ранее они хранились только в печатном виде.

В разделе «80 лет назад» пользователи «Дзена» смогут погрузиться в реальные сводки с фронта, узнавать истории героев и видеть, чем жила страна в самый решающий момент в ее истории. А еще — вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику.

Визуальный код историко-просветительского проекта вдохновлен дизайном старых газет.

Ранее стало известно, что нейросети «Яндекса» оцифровали более 30 тыс. выпусков газеты «Известия». Пользователям доступен полнотекстовый поиск по номерам издания, начиная с первого выпуска 1917 года в сервисе «Поиск по архивам».