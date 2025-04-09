Шойгу обсудил с главой Султанской канцелярии Омана ситуацию на Ближнем Востоке
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с главой Султанской канцелярии Омана Султаном Ан Наамани, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
«Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в различных областях. Состоялся доверительный обмен мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-службы, представители Омана подтвердили свое участие на встрече высокопоставленных чиновников, посвященной вопросам безопасности, которая состоится в Москве с 27 по 29 мая.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа 18 марта. Согласно данным министерства здравоохранения палестинского анклава, опубликованным 7 апреля в Telegram-канале, в результате военных действий погибли более 50,7 тыс. палестинцев с октября 2023 года.