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Шойгу обсудил с главой Султанской канцелярии Омана ситуацию на Ближнем Востоке

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Фото: TASS/Abdel Kareem Hana
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с главой Султанской канцелярии Омана Султаном Ан Наамани, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

«Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в различных областях. Состоялся доверительный обмен мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, представители Омана подтвердили свое участие на встрече высокопоставленных чиновников, посвященной вопросам безопасности, которая состоится в Москве с 27 по 29 мая.

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