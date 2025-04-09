МИД РФ вызвал посла Франции из-за задержания сотрудницы министерства

В МИД РФ был вызван французский посол в Москве в связи с задержанием погранслужбой Франции сотрудницы российского министерства. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что у сотрудницы МИДа были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник консульства РФ практически семь часов ожидал допуска к коллеге.

«Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест руководству посольства Франции в Москве», — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, после выраженных демаршей сотруднице министерства всё же разрешили въезд в страну, однако ей пришлось провести сутки в пограничной зоне аэропорта. Она подчеркнула, что Россия не собирается бездействовать в этой ситуации.

Захарова также отметила, что вызов посла и передача ноты протеста — это не окончательные меры, и в Париже должны это понимать.

Корреспонденту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури 6 февраля отказали в выдаче виз для съемок репортажа о французском сопротивлении к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В документе сообщалось, что «одно или несколько государств ЕС» считают, что они представляют «угрозу общественному порядку или внутренней безопасности».

Комментируя это, Захарова констатировала, что Париж ведет травлю работников российской прессы. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это дискриминацией российских СМИ Парижем.