Собянин рассказал о поддержке семей с приемными детьми в Москве

В Москве 95% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели приемные семьи, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.

По его словам, всего в столичных приемных семьях воспитываются около 17 тыс. детей. В специализированных учреждениях остается менее тысячи ребят. С 2010 года число детей в детских домах уменьшилось почти в пять раз.

«Город делает все, чтобы и они обрели заботу родителей. С 2014 года реализуем проект имущественной поддержки приемных семей. Благодаря ей 384 ребенка нашли дом, в том числе подростки, дети с инвалидностью и те, у кого есть братья и сестры», — написал Собянин.

Московская система поддержки приемных семей включает не только финансовую помощь, но и профессиональные консультации юристов, психологов и специалистов по соцработе. У каждой семьи, принявшей в семью ребенка, есть личный куратор в органах опеки, напомнил Собянин.

В 2010 году был создан портал «Моя новая семья», который посетили более 1,6 млн пользователей. На сайте собрана информация о поддержке детей-сирот, работе органов опеки и попечительства. Также здесь есть возможность подписаться на обновления регионального банка данных о детях, нуждающихся в семейном устройстве.

Для тех, кто только стремится стать приемным родителем, в Москве открыты 25 специальных школ. В них будущие родители проходят подготовку, получают знания и поддержку специалистов. В 2024 году ее прошли больше 3 тыс. человек.