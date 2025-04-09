Будут приняты первые меры против нарушений в рекламе вкладов
ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов. Регуляторы требуют полного раскрытия условий доходности. Банки часто скрывают дополнительные условия вкладов. Клиенты жалуются на недобросовестную рекламу, сообщает телеканал «Известия».
Информация искажается в брошюрах, на сайтах и в рекламе. Условия вкладов иногда заменяют отсылками к документам на сайте. Также специалисты критикуют неоднозначные формулировки в договорах. Регуляторы подчеркивают важность прозрачности информации. По словам экспертов, все детали вкладов должны указываться рядом со ставкой.
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