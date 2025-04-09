Бизнес попросил ЦБ о возможности открывать банковские счета онлайн
Бизнес попросил ЦБ о возможности открывать банковские счета онлайн. Инициатива требует обмена данными между кредитными организациями. Эксперимент Федеральной налоговой службы уже позволяет открывать счета дистанционно. Так, через сервис «Старт бизнеса» можно зарегистрировать ИП или компанию, получить электронную подпись, открыть счет в банке, сообщает телеканал «Известия».
Корпорация МСП и крупные банки поддержали идею, так как малый бизнес сталкивается с нехваткой отделений в регионах. Кредитные организации готовы внедрить сервис при правовой поддержке ЦБ. Росфинмониторинг допускает удаленную идентификацию через биометрию.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.