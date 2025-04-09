В МИД РФ указали на продолжение атак Киева на энергообъекты
Украина по-прежнему продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на мораторий на обстрелы таких объектов. Об этом 9 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки», — отметила она.
По словам Захаровой, с 4 по 7 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 32 атаки на объекты энергетики в российских регионах.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.