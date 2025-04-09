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Алиев заявил о передаче команде Трампа фактов о незаконной деятельности USAID

Алиев заявил о передаче команде Трампа фактов о незаконной деятельности USAID

Алиев: Баку передаст администрации Трампа факты о деятельности USAID
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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Jeffrey Grossi
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Баку намерен передать администрации американского лидера Дональда Трампа информацию о незаконной деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 9 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме «На пути к новому мировому порядку».

По его словам, в настоящее время генеральная прокуратура Азербайджана проводит расследование в отношении USAID.

«Как только «папка» будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа», — сказал президент, его выступление транслировалось на YouTube-канале азербайджанского телеканала Baku TV.

Алиев также добавил, что результаты расследования указывают на вмешательство USAID во внутренние дела Азербайджана, попытки подорвать работу правительства и масштаб антиазербайджанской активности данной организации.

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6 февраля официальный представитель МИД закавказской республики Айхан Гаджизаде заявил, что Баку направил Вашингтону уведомление о том, что USAID прекратит работу в Азербайджане. Он уточнил, что у агентства нет никаких правовых оснований, чтобы продолжать свою деятельность.

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