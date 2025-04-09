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Участники марафонов Знание.Первые сделают вклад в развитие родной страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Большинство участников федеральных просветительских марафонов «Знание.Первые» считает, что могут внести личный вклад в развитие своей Родины. При этом 81% опрошенных обрел уверенность в возможностях самореализации и получил информацию, с чего начать непосредственно на марафонах благодаря общению с лекторами. Таковы результаты опроса Российского общества «Знание» среди 1650 школьников и студентов, лично побывавших на площадках одного из крупнейших просветительских проектов нашей страны. Исследование также показало, что 94% респондентов хотели бы посетить следующий марафон, который состоится 28–30 апреля этого года и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По результатам опроса общества «Знание» 93% участников марафонов «Знание.Первые» верят в лучшее будущее России к 2030 году, а чтобы поддержать свою страну, ребята хотят расширять кругозор, найти свое призвание и максимально раскрыть личный потенциал. В топ-3 вдохновляющих тем, которые им интересно обсуждать с лекторами, вошли сфера культуры (33% опрошенных), образование (28%) и будущее (22%). Также среди актуальных тем школьники и студенты называют бизнес и предпринимательство, выбор траектории развития, многих интересуют перспективы молодых специалистов и меры господдержки. При этом ребята отмечают, что им важно не только увидеть выступления выдающихся людей, но и лично задать вопросы, получить советы и одобрение.

Молодой фермер родом из города Мценска в Орловской области, студент Тимирязевской академии Иван Анискин лично обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву на московской площадке марафона «Знание.Первые» в ноябре 2024 года, чтобы узнать о мерах поддержки небольших фермерских хозяйств.

«Мне было важно понять, как государство относится к малым формам хозяйствования и на какие меры поддержки можно рассчитывать. Дмитрий Николаевич дал мне исчерпывающий ответ и подчеркнул, что небольшие предприятия хоть и выпускают значительно меньше продукции, чем крупные, но финансирование между ними разделяется поровну, — поделился Иван Анискин. — Меня очень вдохновило, что со стороны правительства есть поддержка, и я с уверенностью в завтрашнем дне буду развивать свое дело. Более пяти лет оно существовало в статусе личного подсобного хозяйства, теперь сформировано как фермерское хозяйство, и в этом году я рассматриваю возможности получения грантов и субсидий от государства».

Школьники и студенты, побывавшие на просветительских марафонах «Знание.Первые», стремятся снова попасть на его площадки, повторно подают заявки онлайн, так как, по их словам, именно живые встречи с лекторами максимально заряжают энергией. Сейчас идет регистрация участников на весенний «победный» марафон, который состоится с 28 по 30 апреля, будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и охватит сразу 11 площадок во всех федеральных округах России, включая новые регионы. На просветительском марафоне соберутся более 25 тыс. молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов общества «Знание».

«Сердцем» марафона станет площадка в Москве. Старт программе дадут на Дальнем Востоке, в городе Южно-Сахалинске. Затем марафон примут в двух молодежных столицах России — Омске и Перми, а также в Салехарде. Продолжатся мероприятия в Казани и Рязани. Кроме того, площадки будут организованы в Донецкой Народной Республике и Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе.

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