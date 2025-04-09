Президент Эстонии утвердил закон о лишении права голоса иностранцев на выборах

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, который лишает иностранцев, в том числе граждан России и Белоруссии, права голоса на местных выборах. Об этом 9 апреля сообщила телерадиокомпания ERR.

Глава государства подписал соответствующую конституционную поправку. По его словам, последствия изменения должны были быть проанализированы заранее. Он также отметил, что рийгикогу (парламент Эстонии) должен обеспечить отсутствие негативных последствий, вытекающих из принятого решения.

«Конечно, члены рийгикогу понимают, что, внося поправки в Конституцию, они приняли решение с весомыми последствиями, <...> ведь Конституция обязана обеспечивать как внутренний, так и внешний мир», — говорится в заявлении Кариса.

По его мнению, если парламентарии решились на этот шаг, то осознают ответственность и, вероятно, рассмотрели, как защитить единство эстонского общества в будущем. Президент отметил, что решение о допуске к голосованию только граждан Эстонии и стран Евросоюза (ЕС) является законным.

Накануне, 8 апреля, ERR сообщила, что эстонский парламент рассмотрит законопроект, который позволит военнослужащим уничтожать подозрительные торговые суда. Уточняется, что данная мера будет применяться только в случаях угрозы жизни людей или для предотвращения катастроф.