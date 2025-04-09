Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера

Освободившийся из колонии по УДО заслуженный артист России Михаил Ефремов имеет проблемы со здоровьем, ему срочно нужно квалифицированное лечение. Об этом 9 апреля заявил «Известиям» адвокат актера Юрий Падалко.

«Ему тяжело разговаривать, тяжело дышать, ему срочно надо заняться именно квалифицированным и достаточным лечением», — уточнил адвокат.

Также, по его словам, актер с уважением относится к СМИ, но отказался от идеи пресс-конференции из-за состояния здоровья.

Падалко отметил, что в колонии «хорошие врачи», но нет аппаратов, позволяющих вылечить Ефремова.

Падалко ранее в этот день заявил, что после лечения Ефремов вернется к своей актерской карьере. Он также выразил надежду, что жизнь актера сложится удачно в будущем.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения до конца фактического срока.

Актер отбыл половину срока и уже почти год имел право подать заявление на досрочное освобождение. Без него 61-летний артист, испытывающий проблемы со здоровьем, не смог бы выйти на свободу раньше 2027 года.