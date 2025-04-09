Создали новые 3D-снимки лежащего на дне «Титаника»
Появились новые 3D-снимки лежащего на дне Атлантики «Титаника». Кадры с лайнера на глубине 4 тыс. м подготовила компания Magellan Ltd. Первую полноразмерную цифровую 3D-модель лайнера спроектировали с помощью технологии глубоководного картирования. Выяснилось, что причиной затопления шести отсеков корабля стали пробоины размером с лист бумаги, передает телеканал «Известия».
Некоторые котлы в машинном отделении оказались выгнуты, так как продолжали работать при затоплении. Члены экипажа до последнего оставались на борту, чтобы обеспечить работу энергоустановки. Кадры были изучены для нового документального фильма под названием «Титаник: цифровое воскрешение».
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