Житель Омской области получил 11 лет за сбор средств на дроны для террористов

Суд в Омской области приговорил 26-летнего жителя Большеуковского района к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к финансированию запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) и к сбору средств на дроны для нее. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Вынесен приговор в отношении 26-летнего жителя Большеуковского района Омской области, признанного виновным в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Финансирование и публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет)», — указано на сайте ведомства.

По данным региональной прокуратуры, в январе 2024 года мужчина разместил в социальной сети публикацию с призывом собрать деньги на покупку беспилотников для боевиков террористической организации. Он признал вину, однако заявил, что не знал о запрете РДК на территории России.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет с запретом публиковать материалы в Сети сроком на три года. У фигуранта конфисковали телефон, который использовался для публикации призывов.

Ранее, 4 апреля, Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании военнослужащего, подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье. Он вступил в контакт с украинскими спецслужбами и получил взрывное устройство с намерением обмотать себя взрывчаткой и совершить подрыв. В обмен кураторы обещали перевезти его детей в западные страны.

Позже в тот же день стало известно, что военный планировал устроить теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье.