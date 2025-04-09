Двое детей погибли при обрушении части жилого дома в Запорожской области

Двое детей погибли, еще четыре человека пострадали при обрушении части жилого дома в селе Новополтавка в Запорожской области. Об этом 9 апреля сообщило МЧС РФ.

«Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились в селе Новополтавка. Повреждены восемь квартир, из которых шесть разрушены», — указано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов. На месте происшествия работают 50 специалистов и 17 единиц техники.

В поселке Константиновка Калининградской области 16 марта обрушился аварийный дом с проживающими в нем людьми. Отмечалось, что у здания обвалилась стена в том месте, где была расположена выгоревшая муниципальная квартира. В тот момент, когда люди начали покидать дом, в полу второго этажа образовалась дыра.