США передали РФ разыскиваемого по линии Интерпола за мошенничество мужчину

США депортировали и передали в Каире представителям российских правоохранительных органов обвиняемого в хищениях нескольких десятков миллионов рублей у ряда банков. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в период с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе группы похитил деньги из нескольких банков, оформляя кредиты на одни и те же дорогие автомобили. Полученные средства участники делили и использовали по своему усмотрению, причинив ущерб на десятки миллионов рублей.

По словам Волк, по данному факту в ноябре 2008 года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

«В 2012 году в отношении обвиняемого мера пресечения была изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Однако фигурант скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск по каналам Интерпола», — приводит ее слова «МВД.Медиа».

Подозреваемого задержали на территории США, в ближайшее время его доставят в Москву.

В декабре прошлого года в Москве задержали американца, находившегося в розыске по линии Интерпола. На родине его объявили в розыск по делу о мошенничестве. Информация передана американской стороне.