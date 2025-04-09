Два автомобиля скорой помощи были повреждены в Новой Каховке в результате атак ВСУ

Два автомобиля скорой помощи были повреждены в Новой Каховке Херсонской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сразу два автомобиля скорой помощи были повреждены сегодня утром в Новой Каховке. Разбиты лобовые и боковые стекла. К счастью, никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо также добавил, что в течение последних суток ВСУ осуществили обстрелы левобережной части региона. В частности, в Раденске в результате украинского обстрела загорелась хозяйственная постройка, однако пожар прекратился самопроизвольно.

Кроме того, в Тавричанке в результате атаки было повреждено административное здание, огонь охватил площадь в 100 кв. м, но спасателям удалось ликвидировать пожар к полуночи.

8 апреля пожарная часть в Новой Каховке в Херсонской области была атакована беспилотником ВСУ. В результате сброса взрывного устройства пострадал 27-летний помощник начальника караула пожарно-спасательной части №10. Его госпитализировали с осколочным ранением бедра.