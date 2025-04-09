Яковенко заявил о возможной потере НАТО экономического смысла для США

НАТО может потерять экономический смысл для США, а также распасться в условиях «транзакционной дипломатии» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках решения Европы о милитаризации своей экономики. Об этом 9 апреля заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко.

В публикации он затронул тему, связанную с решением стран Евросоюза (ЕС) и Великобритании относительно наращивания военной мощи, а также c созданием ЕС соответствующего фонда, предназначенного для нужд милитаризации экономики.

«Расчет строится на том, что восстановление ВПК послужит средством развития высокотехнологичного сектора. Но здесь могут помешать высокие цены на энергоносители, жесткие условия кредитования и торговые ограничения на европейский экспорт», — написал Яковенко в статье для «РИА Новости».

По его словам, до тех пор, пока существует НАТО, европейским союзникам США будет необходимо приобретать американское оружие, «что уже заложено в самой структуре военных закупок и планировании альянса». Согласно мнению Яковенко, попытки что-то менять в данной системе могут привести к тому, что НАТО потеряет экономический смысл для Соединенных Штатов, а также поспособствуют развалу альянса в условиях «транзакционной дипломатии» Трампа.

Ранее, 19 марта, телеканал NBC News сообщил, что администрация главы США изучает возможность отказа от командования силами НАТО в Европе.

NBC News 6 марта заявил, что Трамп рассматривает изменение формата участия Соединенных Штатов в НАТО. Уточняется, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон не будет выходить из военного блока.