Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп заявил о планах ввести таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над регионами России
Мир
Reuters сообщило о возобновлении США минимум шести отмененных программ USAID
Спорт
Российский борец Усманов стал двухкратным чемпионом Европы по вольной борьбе
Мир
Посол Таиланда в РФ рассказал о желании страны присоединиться к коридору «Север – Юг»
Общество
В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Мир
В посольстве КНР назвали пошлины США актом одностороннего запугивания
Армия
Над Оренбургской областью ликвидированы четыре украинских БПЛА
Мир
В ЕАЭС согласовывают проект договора и правил торговли по общему рынку нефти
Мир
Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ
Происшествия
Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
Мир
Лавров указал на попытки Запада убить резолюцию РФ по противодействию нацизму
Общество
В НМГ рассказали о цели по лидерству на рынке информации и развлечений
Общество
Сыну экс-главы Мордовии Алексею Меркушкину грозит 15 лет колонии
Интернет и технологии
Нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%
Общество
В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

Яковенко заявил о возможной потере НАТО экономического смысла для США

Яковенко: НАТО может потерять экономический смысл для США и распасться
0
EN
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

НАТО может потерять экономический смысл для США, а также распасться в условиях «транзакционной дипломатии» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках решения Европы о милитаризации своей экономики. Об этом 9 апреля заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко.

В публикации он затронул тему, связанную с решением стран Евросоюза (ЕС) и Великобритании относительно наращивания военной мощи, а также c созданием ЕС соответствующего фонда, предназначенного для нужд милитаризации экономики.

«Расчет строится на том, что восстановление ВПК послужит средством развития высокотехнологичного сектора. Но здесь могут помешать высокие цены на энергоносители, жесткие условия кредитования и торговые ограничения на европейский экспорт», — написал Яковенко в статье для «РИА Новости».

По его словам, до тех пор, пока существует НАТО, европейским союзникам США будет необходимо приобретать американское оружие, «что уже заложено в самой структуре военных закупок и планировании альянса». Согласно мнению Яковенко, попытки что-то менять в данной системе могут привести к тому, что НАТО потеряет экономический смысл для Соединенных Штатов, а также поспособствуют развалу альянса в условиях «транзакционной дипломатии» Трампа.

Снарядный повод: ЕС продолжает вооружаться против России
Брюссель хочет потратить на оборону блока €800 млрд за четыре года

Ранее, 19 марта, телеканал NBC News сообщил, что администрация главы США изучает возможность отказа от командования силами НАТО в Европе.

NBC News 6 марта заявил, что Трамп рассматривает изменение формата участия Соединенных Штатов в НАТО. Уточняется, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон не будет выходить из военного блока.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025