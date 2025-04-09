Над Оренбургской областью ликвидированы четыре украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили над Оренбургской областью четыре беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«С 06:30 до 07:05 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата <…> над территорией Оренбургской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дроны были самолетного типа.

В этот же день врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что атака дронов была направлена на военный аэродром. По его словам, жертв и разрушений обнаружено не было.