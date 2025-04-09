Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
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- Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника на военный аэродром в Оренбургской области. Об этом 9 апреля сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Солнцев обратился к жителям Оренбургской области с призывом не поддаваться панике. Он отметил, что ситуация в регионе находится под контролем.
В этот же день глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о том, что средствами ПВО было уничтожено 15 БПЛА в небе над регионом.
В Минобороны РФ тогда же сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 158 украинских дронов над регионами России.