Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника на военный аэродром в Оренбургской области. Об этом 9 апреля сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Солнцев обратился к жителям Оренбургской области с призывом не поддаваться панике. Он отметил, что ситуация в регионе находится под контролем.

В этот же день глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о том, что средствами ПВО было уничтожено 15 БПЛА в небе над регионом.

В Минобороны РФ тогда же сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 158 украинских дронов над регионами России.