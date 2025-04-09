VK поможет разработчикам оперативно устранять сбои в работе сайтов

Функционал бесплатного сервиса Tracer, который собирает и анализирует ошибки в мобильных приложениях, теперь доступен и для веб-разработки.

Технические специалисты могут отслеживать ошибки, зависания и сбои в работе IT-сервисов в режиме реального времени. При возникновении проблем сервис предоставляет детальный отчет с указанием конкретных зависимостей, разделов и модулей, а ИИ-модель анализирует данные и определяет возможные причины ошибки. Разработчики экономят время на поиск ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования, и получают готовые рекомендации по устранению сбоя.

Сервис Tracer от VK используют продукты холдинга — «ОК», RuStore, «Дзен», «ВКонтакте», Mail, — а также разработчики крупных российских компаний — Wildberries, 2ГИС, Superjob, Okko, СБП, ВТБ и другие. Сервис доступен для интеграции на apptracer.ru.

«Значительная часть людей продолжает пользоваться интернетом на компьютере или ноутбуке, поэтому для разработчиков веб-платформа остается одной из ключевых. С запуском Tracer для веб-сайтов мы покрываем большую часть потребностей коллег-разработчиков — теперь мониторинг мобильной и браузерной версий одного и того же продукта может выполняться в едином сервисе», — комментирует Кирилл Попов, руководитель проекта Tracer.

В РБК 24 февраля сообщалось, что американская корпорация Apple ограничила разработчикам из России доступ к инструментам для создания корпоративных бизнес-приложений. C ограничениями россияне столкнулись 12 февраля.