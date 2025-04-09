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Лавров указал на попытки Запада убить резолюцию РФ по противодействию нацизму
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Лавров указал на попытки Запада убить резолюцию РФ по противодействию нацизму

Лавров: Запад пытался подло убить в ООН резолюцию РФ по противодействию нацизму
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Фото: ТАСС/Синицын Михаил
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 9 апреля, указал на попытки Запада подло уничтожить резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, принятую Генеральной Ассамблеей ООН.

Глава МИД РФ указал, что страна довольно давно ежегодно продвигает такую резолюцию, и документ поддерживает подавляющее большинство государств.

«Последние пару лет Запад достаточно подленько, я бы так сказал, пытался убить эту резолюцию, внося поправки, приравнивающие нацизм и преступления нацизма к тому, что происходит в рамках специальной военной операции», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы «под знаменами нацизма, неонацизма» половина, а то и вся Европа, объединилась против России.

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 26 марта, что страны ЕС пытаются переписать историю ХХ века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне. По его словам, государства Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя якобы существующей российской «угрозой».

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