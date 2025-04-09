В аэропортах Владикавказа, Грозного и Волгограда сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного и Волгограда. Об этом 9 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил он в Telegram-канале.
Кореняко рассказал, что в период действия необходимых мер на запасные аэродромы ушли три самолета.
О введении временных ограничений в аэропортах Грозного и Владикавказа сообщалось ранее в этот день. Уточняется, что данные меры начали действовать с 01:53 мск.