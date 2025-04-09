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Не менее 20 человек погибли при пожаре в доме престарелых на востоке Китая

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Фото: Global Look Press/Li Ga
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В доме престарелых на востоке Китая вспыхнул пожар, в результате которого погибли не менее 20 человек. Об этом 9 апреля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на муниципальные органы власти.

По данным агентства, возгорание произошло во вторник, 8 апреля, около 21:00 по местному времени (16:00 мск) в одном из уездов городского округа Чэндэ провинции Хэбэй.

В настоящее время остальные пожилые люди, находившиеся в момент происшествия в здании, были переведены в близлежащую больницу. Причина пожара в данный момент не установлена, сказано в публикации.

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Издание Sortir à Paris сообщило 7 апреля о крупном пожаре недалеко от здания суда Парижа на северо-западе города. Уточнялось, что горел сортировочный центр селективного сбора Syctom, расположенный в 17-м округе французской столицы. Причины возгорания не уточнялись.

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