Не менее 20 человек погибли при пожаре в доме престарелых на востоке Китая
В доме престарелых на востоке Китая вспыхнул пожар, в результате которого погибли не менее 20 человек. Об этом 9 апреля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на муниципальные органы власти.
По данным агентства, возгорание произошло во вторник, 8 апреля, около 21:00 по местному времени (16:00 мск) в одном из уездов городского округа Чэндэ провинции Хэбэй.
В настоящее время остальные пожилые люди, находившиеся в момент происшествия в здании, были переведены в близлежащую больницу. Причина пожара в данный момент не установлена, сказано в публикации.
Издание Sortir à Paris сообщило 7 апреля о крупном пожаре недалеко от здания суда Парижа на северо-западе города. Уточнялось, что горел сортировочный центр селективного сбора Syctom, расположенный в 17-м округе французской столицы. Причины возгорания не уточнялись.