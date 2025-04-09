Средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 67 дронов были поражены над территорией Краснодарского края, еще 29 БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью, 15 — над Республикой Северная Осетия, 11 — над территорией Воронежской области, 10 — в небе над Курской областью, пять беспилотников — над Белгородской областью.
Помимо этого, три дрона уничтожили над Республикой Крым, два — над Пензенской областью и по одному — над Саратовской, Орловской и Ставропольской областями. Кроме того, семь БПЛА поразили в небе над акваторией Азовского моря и еще шесть — над Черным морем.
В этот же день глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о том, что средствами ПВО было уничтожено 15 БПЛА в небе над регионом.