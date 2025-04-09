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Средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над регионами России

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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 67 дронов были поражены над территорией Краснодарского края, еще 29 БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью, 15 — над Республикой Северная Осетия, 11 — над территорией Воронежской области, 10 — в небе над Курской областью, пять беспилотников — над Белгородской областью.

Помимо этого, три дрона уничтожили над Республикой Крым, два — над Пензенской областью и по одному — над Саратовской, Орловской и Ставропольской областями. Кроме того, семь БПЛА поразили в небе над акваторией Азовского моря и еще шесть — над Черным морем.

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В этот же день глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о том, что средствами ПВО было уничтожено 15 БПЛА в небе над регионом.

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