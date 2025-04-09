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В НМГ рассказали о планах по запуску приложения для создания коротких видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В ближайшее время Национальная Медиа Группа (НМГ) планирует в тестовом режиме запустить новое приложение «Сторис», предназначенное для показа профессионального короткого контента в вертикальном формате. Об этом 9 апреля рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова.

По ее словам, в отличие от существующих социальных сетей, которые в основном предлагают пользовательский контент, новое приложение сосредоточится исключительно профессионально созданных коротких видео. Она подчеркнула, что на сегодняшний день такого предложения на российском рынке нет.

Баланова уточнила, что в начале будут представлены специально адаптированные сериалы телеканала «Домашний», переформатированные для вертикального формата и сокращенные до коротких эпизодов длительностью около полутора минут. В будущем, сообщила она, планируется добавить и другие форматы, такие как реалити-шоу и сериалы с других каналов.

Гендиректор НМГ также отметила, что новая бизнес-модель будет ориентироваться в первую очередь на женщин, рассматривая их в качестве основных пользователей.

«Это другая бизнес-модель вообще. Наша будет рассчитана на профессиональный контент с очень понятной продолжительностью и целевой аудиторией. В первую очередь мы ориентируемся на женщин и видим именно их как основных пользователей», — рассказала она в интервью РБК.

Кроме того, Баланова поделилась планами о создании НМГ молодежного проекта для аудитории от 12 до 20 лет. Сериал с рабочим названием «Эвридей» будет специально адаптирован для соцсетей и позже выйдет под названием «Наш гараж». По ее словам, это будет профессиональный контент с элементами реалити и влога, а его монетизация будет осуществляться через интеграцию спонсоров и рекламных возможностей соцсетей.

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В «НМГ ДОК» 3 марта сообщили о начале работы нового индустриального медиа «Документальное Кино» DOC.ru, которое будет рассказывать о событиях в документальном кинематографе и киноиндустрии в целом. Уточнялось, что у «Документального Кино» DOC.ru высокая степень экспертизы, а возможность выразить свои взгляды и обменяться точками зрения там получат самые разные профессионалы кино, например актеры, режиссеры, продюсеры, операторы, кастинг-директора и другие специалисты. Более того, медиа позволит проявить себя и молодым кино- и теледокументалистам.

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