Глава Северной Осетии сообщил об уничтожении 15 БПЛА в небе над регионом
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Северной Осетией. Об этом 9 апреля сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Меняйло добавил, что разрушений и жертв среди населения нет. Кроме того, он напомнил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.
В этот же день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в девяти районах региона. Он добавил, что из-за падения обломков БПЛА в Зернограде повредилась кровля гаража и жилого дома. Также была испорчена крыша одного из домов в Донецке.