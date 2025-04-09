В Ростовской области сообщили об обнаружении БПЛА в многоквартирном доме в Аксае
- Новости
- Происшествия
- В Ростовской области сообщили об обнаружении БПЛА в многоквартирном доме в Аксае
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа обнаружили в жилом многоквартирном доме в Аксае. Об этом 9 апреля сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Аксае в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74, на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении Слюсаря в Telegram-канале.
Врио губернатора уточнил, что пострадавших и разрушений нет. В связи с угрозой детонации БПЛА всех жителей дома эвакуировали. Их разместили в пункте временного размещения (ПВР), который был развернут в местном Доме культуры. На месте произошедшего работают специалисты, добавил он.
В этот же день Слюсарь сообщил о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в девяти районах Ростовской области. Он добавил, что из-за падения обломков БПЛА в Зернограде повредилась кровля гаража и жилого дома. Также была испорчена крыша одного из домов в Донецке.