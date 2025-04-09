Трамп заявил о планах ввести таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию
Вашингтон планирует ввести таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию, ввозимую из иностранных государств в США. Об этом 8 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы собираемся сделать то, что должны сделать. Мы введем тарифы на фармацевтическую продукцию», — заявил президент США в ходе своего выступления на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.
По словам Трампа, о введении тарифов будет объявлено в ближайшее время. Он уточнил, что американский рынок является большим, и в этом заключается его преимущество.
В этот же день американский лидер сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с США по вопросу введенных пошлин.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.