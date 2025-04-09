Число жертв в результате обрушения крыши клуба в Доминикане возросло до 79
Количество погибших при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе Jet Set возросло до 79. Об этом 8 апреля сообщила газета ListÍn Diario со ссылкой на директора центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мендеса.
По данным издания, Мендес заверил, что поиск остающихся под завалами людей продолжается. Он уточнил, что в последние часы спасатели не обнаружили выживших. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно 8 апреля. Причину пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки исполнителя меренге Рубби Переса.
В российском посольстве в Доминиканской Республике сообщили «Известиям», что, по предварительным данным, граждан иностранных государств нет в списках погибших и пострадавших в результате обрушения крыши.