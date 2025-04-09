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Число жертв в результате обрушения крыши клуба в Доминикане возросло до 79

Listín Diario: при обрушении крыши доминиканского клуба погибли 79 человек
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Фото: REUTERS/Erika Santelices
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Количество погибших при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе Jet Set возросло до 79. Об этом 8 апреля сообщила газета ListÍn Diario со ссылкой на директора центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мендеса.

По данным издания, Мендес заверил, что поиск остающихся под завалами людей продолжается. Он уточнил, что в последние часы спасатели не обнаружили выживших. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно 8 апреля. Причину пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки исполнителя меренге Рубби Переса.

В российском посольстве в Доминиканской Республике сообщили «Известиям», что, по предварительным данным, граждан иностранных государств нет в списках погибших и пострадавших в результате обрушения крыши.

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