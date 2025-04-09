Reuters сообщило о возобновлении США минимум шести отмененных программ USAID
По меньшей мере шесть закрытых ранее программ помощи Агентства США по международному развитию (USAID) будут возобновлены. Об этом 8 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что к работе вернутся программы в Иордании, Сомали, Ираке, Ливане, Сирии и Эквадоре. Решение о восстановлении было принято после заявления Всемирной продовольственной программы ООН о том, что закрытие, вероятнее всего, станет «смертным приговором» для множества людей.
По информации издания, исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин по внутренней электронной почте отправил всем сотрудникам письмо, в котором содержалась просьба об отмене увольнений.
28 марта агентство Reuters сообщило о том, что оставшихся сотрудников USAID уволят в июле и сентябре. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.
Тогда же глава Госдепа Марко Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля. 10 марта Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам США.