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Reuters сообщило о возобновлении США минимум шести отмененных программ USAID

Reuters: США возобновят шесть ранее отмененных программ помощи USAID
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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По меньшей мере шесть закрытых ранее программ помощи Агентства США по международному развитию (USAID) будут возобновлены. Об этом 8 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что к работе вернутся программы в Иордании, Сомали, Ираке, Ливане, Сирии и Эквадоре. Решение о восстановлении было принято после заявления Всемирной продовольственной программы ООН о том, что закрытие, вероятнее всего, станет «смертным приговором» для множества людей.

По информации издания, исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин по внутренней электронной почте отправил всем сотрудникам письмо, в котором содержалась просьба об отмене увольнений.

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28 марта агентство Reuters сообщило о том, что оставшихся сотрудников USAID уволят в июле и сентябре. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.

Тогда же глава Госдепа Марко Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля. 10 марта Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам США.

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