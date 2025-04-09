Гендиректор НМГ указала на ключевую роль телевидения в донесении информации

Телевидение остается ключевым элементом гибридной медиасреды, играя основную роль в передаче информации и массовом контенте. Об этом 9 апреля заявила гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

По ее словам, в настоящее время происходит глубокая трансформация медиасреды, в которой больше не существует отдельных направлений, таких как кино, телевидение и радио. При этом одну из важнейших ролей в этом процессе играет именно телевидение.

«Мы сегодня с вами наблюдаем огромную эволюцию медиасреды: больше нет отдельно кино, телевидения, радио и прочих направлений. Есть единая гибридная медиасреда, в которую люди приходят за двумя вещами: за информацией и за отдыхом. <...> Телевидение за счет охвата и возможности длительного смотрения является основной несущей частотой для донесения смыслов и информации в массы», — рассказала Баланова в интервью РБК.

Она отметила, что интернет не может существовать в разрыве с телевидением. Существует единая гибридная медиасреда, в которой телевидение является основным способом донесения информации, добавила она.

«Если вы хотите доносить какую-то информацию о национальных смыслах или федеральные рекламные сообщения, это должен быть гибрид с участием телевидения. <...> Микс потребления может быть разный, но телевидение всё равно остается для всех массовой несущей частотой. Дальше вы можете расширять ее через интернет, наружную рекламу и так далее», — отметила гендиректор НМГ.

Приведя в пример некогда популярный в России сериал «Папины дочки», Баланова обратила внимание на то, что проекты, произведенные для телевидения, продолжают привлекать массовую аудиторию как в эфире, так и в интернете. В то же время контент, созданный исключительно для онлайн-платформ, в отличие от телевизионных проектов часто остается нишевым и ограниченным по охвату.

«Когда мы выпускаем сериал «Папины дочки», то его сначала смотрят 30 млн человек на СТС, а потом еще миллионы людей в онлайн-кинотеатрах. Есть гипотеза, что для онлайн-кинотеатров нужно производить какой-то другой продукт. Но если мы говорим про классические форматы — сериальные, кино, какие-то шоу, то всё равно массовое смотрение в интернете получают проекты, которые были произведены для телевидения. Они изначально сделаны по закону массового жанра. А то, что производится только для онлайн-платформ, чаще всего всё равно имеет некую нишевость и ограничение с точки зрения аудитории, в которую оно попадает», — заявила Баланова.

В декабре прошлого года ведущий менеджер сектора поддержки клиентов сегмента ТВ Mediascope Александр Воронцов рассказал, что более 60% населения России включают телевизор в среднем каждый день, телевидение является самым охватным медиа в стране. По его словам, время просмотра ТВ довольно существенно растет и растет вместе со средним возрастом зрителя. Среднее время просмотра ТВ в России — 3 часа 24 минуты, добавил эксперт.