В НМГ рассказали о разработке проектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке
Крупнейший в России медиахолдинг Национальная Медиа Группа (НМГ) активно выходит на новые рынки, включая Латинскую Америку и Китай, демонстрируя высокие показатели продаж таких фильмов, как «Вторжение» и «Красный шелк». Об этом 9 апреля заявила гендиректор компании Светлана Баланова.
«Продается довольно много. <...> Мы в первую очередь смотрим на страны БРИКС, на Латинскую Америку, на Ближний Восток, на Китай. В Китай мы недавно продали фильм «Вторжение», он будет показан на местном центральном телевидении», — рассказала она в интервью РБК.
Баланова добавила, что совместный российско-китайский детективный фильм «Красный шелк» получит в КНР прокатное удостоверение. На данный момент решаются вопросы о дате его выхода на большие экраны, прокатчике и потенциальных продажах на телевидении.
Совместные проекты, считает Баланова, более эффективны, поскольку позволяют избежать иностранных квот, получать удостоверение национальных фильмов и заинтересовать зрителей как в России, так и в Китае. При этом НМГ планирует развивать сотрудничество и с другими странами.
«Но мы рассматриваем совместное производство не только с Китаем. В разработке у нас есть несколько крупных проектов», — подчеркнула гендиректор, добавив, что один из таких проектов разрабатывается в Латинской Америке, а другой — на Ближнем Востоке.
Сеть кинотеатров «Синема Парк и Формула Кино» и «НМГ Кинопрокат» (входят в Национальную Медиа Группу) запустили с 6 марта эксклюзивные показы российско-китайского детективного экшена «Красный шелк» в уникальном формате HFR 60 кадров в секунду. Для сравнения: обычные показы предполагают частоту 24 кадра в секунду. Позже, 10 марта, стало известно, что кассовые сборы фильма «Красный шелк» побили рекорды, превысив 500 млн рублей.