Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Российские разведчики обнаружили точки противника и незамедлительно передали координаты артиллеристам, которые, в свою очередь, нанесли удар по позициям ВСУ.

«Противник активизировался. Неоднократно проводим в течение суток контрбатарейную борьбу и уничтожаем пункты управления БПЛА. То есть активизировались FPV-дроны, активизировались точки запуска дронов типа «Баба Яга». Эти точки разведка наша вычисляет, мы, соответственно, как огневики их непосредственно поражаем», — сообщил старший офицер батареи с позывным Дракон.

Артиллеристы ведут работу ежедневно, подавляют воздушные наступления противника, а также уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ, отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ 8 апреля сообщили, что расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожил гаубицу Д-30 и блиндаж с личным составом ВСУ в районе населенного пункта Григоровка на северском направлении.