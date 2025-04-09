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Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 9 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 (по мск) введены также в аэропортах Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

По словам Кореняко, это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов гражданской авиации.

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Накануне Кореняко сообщил о том, что в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его информации, это произошло в 21:15 (по мск).

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