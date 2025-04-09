Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного
В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 9 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 (по мск) введены также в аэропортах Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
По словам Кореняко, это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов гражданской авиации.
Накануне Кореняко сообщил о том, что в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его информации, это произошло в 21:15 (по мск).