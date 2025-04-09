В NASA сообщили о работе США и России по разработке плана сведения МКС с орбиты
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- В NASA сообщили о работе США и России по разработке плана сведения МКС с орбиты
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и «Роскосмос» работают над созданием подробного плана по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом 9 апреля сообщил заместитель администратора NASA по космическим операциям Кен Бауэрсокс.
«Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше, если со станцией случится что-то плохое», — сказал Бауэрсокс ТАСС.
Он добавил, что Вашингтон и Москва регулярно обсуждают планы по завершению эксплуатации МКС. По его словам, США планируют вкладываться в проект до 2030 года, а Россия — до 2028-го, и соответствующая позиция не меняется с прошлого года.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 8 апреля заявил, что представители российской корпорации и NASA обсудили планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта МКС и планы развития лунной программы. По его словам, «Роскосмос» ожидает назначения нового администратора NASA Джареда Айзекмана, чтобы достигнуть соглашений по всем вопросам.