Оверчук заявил о позитивном настрое афганцев к РФ

У Афганистана много проблем, но есть потенциал, и там ждут Россию. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«У Афганистана много проблем, но есть потенциал, и там нас ждут. Мы имели контакты с афганцами. Они хотят развиваться и жить в мире. Позитивно настроены к России и очень заинтересованы в развитии экономических связей. Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с предложением приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.) в России. Это правовой процесс. В случае принятия такого решения откроются лучшие возможности для отношений с этой страной. Параллельно ведется подготовительная работа к этому взаимодействию», — сказал он.

По его словам, сегодня в Афганистан приходит мир и открываются такие возможности, которых раньше не было. В том числе это связано с реализацией транспортно-логистического потенциала.

«После того как движение «Талибан» установило контроль над всей территорией страны, появилась возможность беспрепятственного автомобильного транзита грузов. Сегодня это есть. Уже достаточно давно обсуждается строительство трансафганских железных дорог из Узбекистана и Туркменистана в Пакистан и далее в Индию. Афганистан принял стандарт российской колеи 1520. Это всё совпадает с нашим видением БЕП. Нам всегда будут интересны новые пути, ведущие к новым рынкам», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Большая Евразия будет интегрироваться»