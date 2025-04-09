Оверчук рассказал о деталях пилотного рейса грузового поезда из РФ в Пакистан
Пилотный рейс грузового поезда из РФ в Пакистан позволит выявить «узкие места», над которыми дальше предстоит работать. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Открытие прямого грузового железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном происходит впервые в современной истории. Пока идет оценка потенциальной грузовой базы в экспортном и импортном сообщении, идет взаимодействие с потенциальными грузоотправителями, договариваются о ставках на перевозку. Пилотный рейс позволит выявить «узкие места», над которыми дальше предстоит работать», — сказал он.
По его словам, сотрудничество РФ с Пакистаном закладывает системную основу для увеличения взаимной торговли, а также создает условия для развития транспортно-логистической связанности экономик севера и юга Евразии, интеграции рынков государств, которые стали новыми центрами мирового экономического роста.
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