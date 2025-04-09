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Оверчук оценил возможность привлечения Грузии к партнерству в Евразии

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Фото: ТАСС/Роман Наумов
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Самостоятельность и географическое положение Грузии в Евразии дают хорошие возможности для развития. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

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«Грузия — наш ближайший южный сосед. Долгие годы мы жили вместе, но потом произошли события, которые разделили нас. Сегодня туда возвращаются российские туристы, возобновилось авиасообщение, упрощен визовой режим, сотрудничают представители делового сообщества, растет торговля, восстанавливаются человеческие связи. Грузия отказалась от участия в антироссийских санкциях и, как теперь известно, не стала жертвовать собой ради чужих интересов. Самостоятельность и географическое положение Грузии в Евразии дают хорошие возможности для развития», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Большая Евразия будет интегрироваться»

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