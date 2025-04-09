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Британские военные примут участие в развертывании в Индо-Тихоокеанском регионе

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Фото: gov.uk
dzen
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Примерно 4 тыс. британских военнослужащих будут участвовать в большой операции под названием Highmast, в рамках которой авианосная ударная группа развернется в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 8 апреля сообщили на сайте пресс-службы министерства обороны Великобритании.

«Около 4 тыс. британских военнослужащих будут участвовать в развертывании», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что участвовать в операции будут примерно 2,5 тыс. моряков британских королевских ВМС, еще около 900 солдат армии, а также примерно 600 человек из военно-воздушных сил (ВВС) государства. Развертывание продлится восемь месяцев.

«Индо-Тихоокеанский регион является критически важным регионом для торговли Великобритании, при этом импорт и экспорт в регионе составляют миллиарды фунтов стерлингов для экономики Великобритании, и развертывание предоставит британским компаниям возможность принять участие в торговых мероприятиях во время визитов в порты», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что операцию возглавит британский авианосец HMS Prince of Wales. Он выйдет из порта в Портсмуте 22 апреля совместно с другими кораблями и самолетами и направится в Средиземное море, где проведет учения по укреплению европейской безопасности.

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Агентство Reuters 1 апреля сообщило о том, что военные Китая объявили о проведении совместных армейских, военно-морских и ракетных учений вокруг острова Тайвань. Учения в основном сосредоточены на патрулировании боевой готовности с моря и воздуха.

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