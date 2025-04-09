Оверчук заявил о глубоких связях РФ и Молдавии

Связи между Россией и Молдавией носят глубокий характер и еще проявят себя, заявил «Известиям» вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Связи между Россией и Молдавией носят глубокий характер и еще проявят себя. Нужно время», — сказал он.

Он подчеркнул, что Молдавия остается членом СНГ и государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.

«Правда, в Кишиневе нашли какие-то юридические зацепки и перестали считать себя государством-наблюдателем, хотя совершенно зря. Статус наблюдателя при ЕАЭС не накладывает обязательств, но дает возможность погрузиться в его внутреннюю кухню и участвовать в экспертных дискуссиях, не говоря уже о регулярных встречах глав государств и правительств. Если бы они мыслили категориями расширения рынков сбыта и увеличения доходов своих людей у себя дома, то такая работа им была бы полезной», — заявил российский вице-премьер.

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