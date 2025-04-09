Российский борец Усманов стал двухкратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Российский борец Ахмед Усманов 8 апреля одержал победу в поединке с представителем Франции Зелимханов Хаджиевым в Братиславе и тем самым стал двухкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.

Усманову 28 лет, он выступал в весовой категории до 79 кг. Свое предыдущее золото на чемпионате Европы он завоевал в 2024 году.

Чемпионат Европы по вольной борьбе проходит в Братиславе с 7 по 14 апреля

В этот же день сообщалось о том, что российские бойцы Начын Монгуш и Ибрагим Ибрагимов победили в чемпионате Европы по спортивной борьбе, проходящем в Братиславе. Монгуш взял золото в финальной схватке в весовой категории до 57 кг. Он победил спортсмена из Сербии Азамата Тускаева. Ибрагимов также забрал золото на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 65 кг.