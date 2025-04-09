В посольстве Китая сообщили об участии делегации в ПМЭФ-2025
Китайская делегация на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет представлена на высоком уровне, заявил «Известиям» полномочный министр посольства КНР в РФ Чжан Вэй.
«Также вопрос участия в ПМЭФ сейчас прорабатывается. Будет высокопоставленный чиновник, но пока неизвестно, кто возглавит делегацию. Мы придаем этому форуму большое значение, поэтому с китайской стороны будет солидная делегация. На 9 мая также ожидается большая делегация. Будет несколько сопровождающих на высоком уровне, официальные чиновники», — сказал дипломат.
Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву не только на празднование 9 Мая, но и нанесет полноценный государственный визит.
Эксперты считают, что предстоящие встречи позволят активировать работу РФ и КНР про проекту «Сила Сибири – 2».
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