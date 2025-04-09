Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 58
Число жертв при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе возросло до 58, пострадали еще 155 человек. Об этом 8 апреля сообщила газета Listín Diario со ссылкой на директора центра чрезвычайных операций страны Хуана Мануэля Мендеса.
«Директор центра чрезвычайных операций Хуан Мануэль Мендес сообщил, что в результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set погибли 58 человек, предварительная цифра», — говорится в материале газеты.
По словам Мендеса, с момента обрушения крыши 155 человек обратились в медицинские учреждения за помощью. Он добавил, что поиски людей под завалами всё еще продолжаются.
Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно ранее в этот день. Причину пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренге Рубби Перес.
По словам директора центра чрезвычайных операций страны Хуана Мануэля Мендеса, поиски людей продолжаются. Для спасения людей используются тепловизионные камеры и акустическое сенсорное оборудование.