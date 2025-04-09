Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал Овечкина великим человеком после установления нового рекорда в НХЛ
Мир
Блок ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о создании правящей коалиции ФРГ
Общество
В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах
Мир
Посол Таиланда в РФ рассказал о желании страны присоединиться к коридору «Север – Юг»
Мир
В МИД КНР назвали слова Вэнса о «китайских крестьянах» невежественными
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Общество
Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 млн рублей
Экономика
ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов
Мир
В МИД РФ сообщили о вероятном визите премьера Индии Моди в Москву на 9 Мая
Мир
Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ
Мир
Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга
Мир
Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе достигло 44
Мир
Постпред РФ рассказал о консультациях «тройки» по иранской ядерной сделке
Спорт
Петербургский хоккейный клуб СКА расторгнет контракт с Кузнецовым
Происшествия
Мирный житель получил осколочные ранения на автодороге в Белгородской области
Спорт
Российский хоккеист Демидов перейдет из СКА в «Монреаль» в этом сезоне
Общество
В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 58

Listín Diario: при обрушении крыши доминиканского клуба погибли 58 человек
0
EN
Фото: REUTERS/Erika Santelices
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Число жертв при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе возросло до 58, пострадали еще 155 человек. Об этом 8 апреля сообщила газета Listín Diario со ссылкой на директора центра чрезвычайных операций страны Хуана Мануэля Мендеса.

«Директор центра чрезвычайных операций Хуан Мануэль Мендес сообщил, что в результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set погибли 58 человек, предварительная цифра», — говорится в материале газеты.

По словам Мендеса, с момента обрушения крыши 155 человек обратились в медицинские учреждения за помощью. Он добавил, что поиски людей под завалами всё еще продолжаются.

Под звуки сирен: сильное землетрясение произошло в Алма-Ате
Магнитуда подземных толчков составила 6,1 балла

Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно ранее в этот день. Причину пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренге Рубби Перес.

По словам директора центра чрезвычайных операций страны Хуана Мануэля Мендеса, поиски людей продолжаются. Для спасения людей используются тепловизионные камеры и акустическое сенсорное оборудование.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025